Maltempo Marche, esonda torrente nel Pesarese: Balbano isolata | FOTO

Maltempo anche nelle Marche. Nel Pesarese, sono stati oltre una trentina gli interventi dei Vigili del Fuoco per rami e alberi pericolanti o caduti in strada, allagamenti di sedi stradali e garage. Le forti piogge hanno fatto esondare un torrente nella zona di Cantiano, cittadina già pesantemente colpita dall’alluvione del 15 settembre 2022. Le precipitazioni hanno fatto ingrossare e poi esondare il torrente Balbano con l’acqua che è finita sopra il ponte, rendendolo per ora inservibile. Di conseguenza, l’omonima frazione è rimasta isolata.

La struttura, già messa fuori uso nel 2022, collega la frazione di Balbano dove vivono alcune persone, ora isolate in attesa di un intervento di messa in sicurezza che potrebbe essere eseguito domani. Due gli interventi dei pompieri per questa emergenza, l’ultimo dei quali intorno alle 18.30. Nella zona si è registrata anche una piccola tracimazione del fiume Burano.

Piogge piuttosto intense hanno riguardato nel tardo pomeriggio anche la zona di Ancona dove però non si segnalano, al momento, particolari criticità.

