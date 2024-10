Maltempo, enorme MCS nel Canale di Sicilia: diluvio a Campobello di Mazara e Pantelleria

MeteoWeb

Il Ciclone Mediterraneo posizionato in Tunisia continua ad alimentare forte maltempo al Sud. Nel Canale di Sicilia, si è sviluppato un enorme Sistema Convettivo a Mesoscala (MCS), ossia un agglomerato di temporali esteso per decine e decine di chilometri. Le immagini satellitari mostrano chiaramente il “mostro” di maltempo, con le sue migliaia e migliaia di fulmini, appena a sud della Sicilia.

La struttura ha scaricato 40mm di pioggia a Pantelleria, ma sta influenzando anche la Sicilia occidentale: si registrano, infatti, picchi di 65mm a Campobello di Mazara, nel Trapanese. Qui si registrano allagamenti lungo la SP 51 a causa delle intense piogge. 24mm sono caduti anche a Marsala Strasatti, 22mm a Mazara del Vallo, Salemi, 17mm a Castelvetrano.

Sicilia ancora alle prese con il maltempo, dunque, dopo i fenomeni estremi dei giorni scorsi. Altri forti temporali sono in atto nel Palermitano.

