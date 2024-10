Nuova ondata di forte maltempo, nubifragi e burrasca oggi al Nord: raffiche di quasi 150 km/h nel Modenese, primi allagamenti in Lombardia

MeteoWeb

Una perturbazione legata all’ex uragano Kirk ha raggiunto l’Italia, determinando una fase di maltempo al Nord e nelle regioni tirreniche, con forti venti meridionali, ma che entro domani saranno sostituiti dal Maestrale, dando origine un sensibile calo termico in diverse regioni. Questa mattina piogge intense si registrano tra Piemonte orientale, gran parte della Lombardia, Liguria centro-orientale, alta Toscana, e aree alpine centro-orientali.

In Lombardia si segnalano allagamenti stradali e fiumi in crescita. Vento forte e pioggia stanno bersagliando la provincia di Brescia.

Forti raffiche di vento si registrano in queste ore in Emilia-Romagna: la pagina Facebook di Emilia-Romagna Meteo segnala infatti ben 149,7 km/h a Passo Croce Arcana (MO); 111 km/h a Belforte (PR); 102.8 km/h a Sestola (MO); 90 km/h a Monte Grimano Terme (PU); 83,2 km/h a Toano (RE).

