Maltempo, peggioramento tra Piemonte e Liguria: rischio criticità nelle prossime ore | LIVE

Un’ondata di maltempo sta colpendo in queste ore in particolare la Liguria e il Piemonte, con forti precipitazioni e temporali che hanno fatto scattare nuove allerte nelle zone interessate. Come anticipato dai modelli meteorologici, le condizioni atmosferiche stanno peggiorando, soprattutto tra Genova e Savona.

La situazione in Liguria

Una cella temporalesca si è stabilita al largo della costa da più di un’ora. Attualmente, le piogge si concentrano lungo le coste tra Albisola e Arenzano, interessando anche l’entroterra, riporta Arpal. La situazione appare critica poiché le precipitazioni sono di intensità moderata a forte e si prevede che questo sistema temporalesco continuerà a scaricare pioggia nel pomeriggio. Tale persistenza potrebbe aggravare le condizioni del terreno, aumentando il rischio di allagamenti e smottamenti.

Preoccupazione anche in Piemonte

In Piemonte, la prima fase del peggioramento è ormai iniziata, con piogge moderate diffuse che stanno interessando gran parte della regione. Un temporale autorigenerante tra la Liguria e l’Alessandrino richiede un’attenzione particolare, poiché le intense precipitazioni potrebbero determinare criticità idrogeologiche, soprattutto nelle aree già vulnerabili.

