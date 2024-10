Maltempo Piemonte: criticità nel Biellese, frane e smottamenti

MeteoWeb

La perturbazione che ha colpito il Biellese a partire da ieri ha causato numerosi disagi in tutta la provincia. Le forti piogge hanno portato a un accumulo di precipitazioni che ha raggiunto i 60 mm nelle ultime ore. Durante la notte, i Vigili del Fuoco sono stati più volte allertati per intervenire in diversi Comuni della provincia di Biella a causa di frane e smottamenti. Le squadre dei distaccamenti locali, insieme a quelle di Biella, sono intervenute a Salussola per la rimozione di massi che ostruivano la strada, a Donato per la presenza di alberi caduti sulla carreggiata, e due volte a Magnano lungo le strade provinciali 413 e 419. A Mosso, invece, è stata segnalata una frana nella frazione Venalba. Anche nella mattinata, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati con interventi a Valle San Nicolao e, più recentemente, tra Salussola e Zimone.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

