Maltempo Piemonte, riunione in Prefettura ad Alessandria: in corso una ‘piena lunga’ del Bormida

Questa mattina, si è tenuta una riunione in prefettura ad Alessandria per fare il punto sul maltempo delle ultime ore. È stato verificato che è in corso una ‘piena lunga’ del Bormida che però non dovrebbe creare ulteriori problemi. I livelli idrometrici degli affluenti e le previsioni meteo odierne sono considerati confortanti.

“Come Provincia – fa sapere sui social il Presidente Luigi Benzi – stiamo intervenendo prontamente per liberare le strade da frane e smottamenti e garantire al meglio il ritorno alla normalità, pur con qualche disagio”. Nelle prossime 24-48 ore ci potrebbero essere nuovi smottamenti.

I sindaci dei territori colpiti hanno già iniziato a raccogliere le segnalazioni di eventuali danni pubblici e privati. Nella frazione Orbregno di Prasco, nell’Acquese, la Protezione Civile segnala problemi nella fornitura di acqua potabile dovuti a danni alle tubazioni causati dal torrente Caramagna.

