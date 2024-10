Maltempo Piemonte, forti temporali dal Torinese al Verbano: nubifragi e tuoni

MeteoWeb

Locali temporali hanno iniziato a colpire il Piemonte nel pomeriggio, interessando in particolare la fascia pedemontana dal Torinese al Verbano. Si registrano nubifragi ma anche tuoni fortissimi. Interessato dai rovesci anche il basso Novarese, capoluogo di provincia incluso. Tra i dati pluviometrici più rilevanti finora, segnaliamo: 35mm a Cellio, 28mm a Graglia, 19mm a Corio, 15mm a Vialfré, 12mm a Trivero, 11mm a Novara, 10mm al Mottarone, Pray.

“Precipitazioni sparse e intermittenti, più intense e a carattere di temporale sui settori settentrionali fino alla mattinata di domani,” si legge nel bollettino meteo di Arpa Piemonte.

