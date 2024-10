Maltempo Piemonte, tronchi sotto il ponte sul Bormida: chiusa statale 10 ad Alessandria

MeteoWeb

La piena del fiume Bormida ha trascinato grossi tronchi d’albero che si sono accatastati sotto le arcate del ponte sulla statale 10 ad Alessandria. Per questo motivo – informa il Comune – oggi pomeriggio la strada è stata chiusa al traffico nel tratto che da Alessandria porta verso Tortona. Il provvedimento è stato adottato per permettere operazioni di pulizia e rimozione dei tronchi, che verranno svolti approfittando di un momento di calma della piena. A gestirle è l’AIPo, attraverso un’impresa specializzata.

Inoltre, le forti precipitazioni a monte del Rio Lovassina stanno causando un rapido innalzamento del corso d’acqua, fa sapere il Comune di Alessandria. I volontari della Protezione Civile sono ora presenti in zona Spinetta Marengo per prevenire e monitorare il rischio di allagamento delle strade di quell’area particolarmente esposta.

Intanto, proseguendo l’allerta meteo arancione-gialla per oggi e domani, sono aperti i Centri operativi comunali di Protezione Civile di Sale, Visone e Molino dei Torti.

