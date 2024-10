Maltempo, piogge intense in Veneto: aperta la Sala della Protezione Civile

MeteoWeb

“In Veneto sta transitando una perturbazione e sono previste anche precipitazioni di una certa intensità dal pomeriggio di oggi fino alla mattinata di domani. Data l’allerta idrogeologica arancione dichiarata in tre bacini, da questa mattina è stata aperta la Sala operativa regionale di Protezione Civile, operativa h24, dalla quale vengono monitorate le evoluzioni meteo in tutta la regione. Particolare attenzione viene posta alla situazione nelle zone a maggiore rischio idrogeologico”. Lo rende noto il Presidente della Regione Luca Zaia in merito alla situazione maltempo che in queste ore sta vedendo in particolare la zona costiera del Veneto interessata da forte vento e precipitazioni intense.

“Ringrazio tutti i tecnici della Regione e dei vari territori comunali che stanno lavorando per vegliare sulla sicurezza del nostro territorio – conclude Zaia – insieme all’assessore Bottacin stiamo seguendo con attenzione le evoluzioni di questa perturbazione che interesserà il Veneto fino alla mattinata di domani”.

