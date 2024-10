Maltempo Romagna, chiusa l’infiltrazione di acqua a Traversara e il meteo migliora

MeteoWeb

Migliora la situazione meteo in Emilia Romagna. L’allerta gialla resta solo a scopo precauzionale per le criticità idrauliche dovute alle intense piogge dei giorni scorsi, ma per domani non sono previsti fenomeni meteorologici significativi. Lo rende noto la Regione Emilia Romagna. Intanto, i lavori di ripristino di queste ore hanno permesso di chiudere l’infiltrazione di acqua che ha causato un nuovo allagamento nella frazione di Traversara di Bagnacavallo (RA). L’area interessata è, tuttavia, “molto più limitata rispetto al fenomeno dello scorso 19 settembre”, viene ribadito.

Alla luce delle previsioni meteo e visti i tempi ristretti, il cantiere “ha consentito comunque di sopportare una grossa sollecitazione trafilando acqua attraverso le palancole. Questo ha permesso di non far collassare l’argine compromettendo l’intera opera con danni più importanti di quelli che si sono verificati. In questo modo si sta riuscendo, in breve tempo, a far defluire le acque attraverso la rete consortile dei consorzi di bonifica”, spiega una nota.

L’acqua, proveniente dal Lamone, ha iniziato a trafilare questa mattina verso le 3.30, penetrando in alcuni campi e in una zona del borgo, raggiungendo un’altezza di una decina di centimetri. Le ditte, già allertate da ieri di questa possibilità, hanno lavorato ininterrottamente posando nuovi massi ciclopici fino a fermare la trafilatura.

“Così come non corrisponde al vero che il cantiere di messa in sicurezza aperto lo scorso 19 settembre, a seguito dell’imponente sormonto dell’argine che ha allagato e pesantemente danneggiato la frazione, abbiano subito rallentamenti: i lavori sono proseguiti senza sosta, seguendo le indicazioni tecniche, e sta proseguendo tuttora, mentre defluisce lentamente la piena della scorsa notte del Lamone“, riporta la nota.

Questa mattina si sono recati in un sopralluogo a Traversara il Presidente facente funzioni Irene Priolo e il prefetto di Ravenna, Castrese de Rosa, insieme al sindaco di Bagnacavallo, e hanno anche incontrato i residenti.

Priolo: “a Traversara acqua trafilata ma l’argine ha retto”

“Questa allerta meteo diventata poi rossa ha comportato, come noi pensavamo, una fragilità di questo corpo arginale e quindi questa notte verso le tre e mezza, l’acqua ha iniziato a trafilare. Voglio precisare che non si tratta di una rottura arginale e quindi di un collasso arginale, questa è una cosa importante da precisare perché i lavori che avevamo fatto hanno consentito di non avere un impatto come quello di dieci giorni fa”. Lo afferma il Presidente facente funzioni dell’Emilia Romagna, Irene Priolo, in un punto stampa a Traversara da Bagnacavallo.

“Certo – aggiunge Priolo – l’acqua è trafilata, è trafilata tra le palancole e l’argine, ma uno lo vede benissimo, l’argine non è venuto giù ed è un argine che avevamo ricostruito. Stiamo gestendo questo evento, la velocità di questo cantiere è quello che ci consentirà, attraverso anche il lavoro e la collaborazione con i consorzi, di portare via l’acqua il prima possibile. Ho voluto sincerarmi della situazione personalmente, anche per comprendere quanti abitati e abitanti fossero coinvolti da questo evento: mi sembra che l’impatto sia molto più ristretto e quindi siamo fiduciosi di riuscire in poco tempo a ritornare alla situazione prima di questa ultima allerta e a proseguire con tutti gli sforzi possibili con questo cantiere”.

