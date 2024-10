Maltempo Sardegna: duramente colpito anche l’Oristanese

MeteoWeb

Anche l’Oristanese è stato duramente colpito dalla recente ondata di maltempo, con i Comuni di Terralba, San Nicolò Arcidano, Uras e Marrubiu tra i più interessati dai danni. Nelle ultime 12 ore, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Oristano hanno effettuato oltre 50 interventi per fronteggiare le forti piogge, con sei squadre particolarmente impegnate sul campo.

Nel Comune di Uras è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC), che vede la presenza del sindaco e di un funzionario dei Vigili del Fuoco. Sul territorio sono operativi anche le forze dell’ordine e le squadre di volontari della protezione civile, concentrati nelle aree più esposte al rischio idrogeologico, dove convergono tre fiumi. Le squadre hanno provveduto a mettere in sicurezza, a titolo precauzionale, alcune persone disabili e diverse famiglie residenti nelle zone più basse del comune; i momenti di maggiore criticità si sono registrati tra le 23 e le 3 del mattino.

A Terralba, il sottopasso ferroviario è stato chiuso a lungo al traffico e svuotato con un’autopompa a grande portata. Alcuni veicoli che occupavano la carreggiata sono in fase di rimozione. Al momento, la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Oristano sta gestendo circa 90 richieste di soccorso, principalmente per scantinati allagati e interventi di messa in sicurezza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.