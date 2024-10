Maltempo Sicilia, interruzioni su tratte ferroviarie

MeteoWeb

La forte ondata di maltempo che sta colpendo la Sicilia sta avendo effetti anche sulla circolazione dei treni. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Valledolmo-Caltanissetta Xirbi e Dittaino sulla linea Palermo-Caltanissetta Xirbi-Catania, per i danni provocati dal maltempo. È in corso l’intervento di ripristino della linea da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, con una prima stima di conclusione per lunedì 28 ottobre. Previste cancellazioni e attivazione di corse con autobus.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

