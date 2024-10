Maltempo Sicilia, sindaco di Licata: “non uscite di casa”

MeteoWeb

“Non uscite da casa, fatelo solo se lo spostamento è indispensabile, per consentire ai soccorritori un intervento più efficiente possibile”. Lo ha detto il sindaco di Licata, Angelo Balsamo, che sta coordinando il Centro operativo comunale (Coc), servizio di emergenza attivato in seguito all’esondazione del fiume Salso che ha sommerso diverse zone della città, costringendo i soccorritori anche ad interventi in elicottero. “Spostatevi ai piani alti – ha aggiunto il sindaco – e siate prudenti. Le istituzioni, forze dell’ordine e Protezione Civile, sono intervenute massicciamente per affrontare l’emergenza. La situazione è difficile ma si sta facendo di tutto”.

Una famiglia è stata evacuata e altre si sono state allontanate in via precauzionale dalla foce e dai margini del fiume Salso. Il livello dell’acqua si è abbassato e per le prossime ore non sono previste piogge intense. A Licata sono in arrivo le squadre idrovore dei Vigili del Fuoco che con ruspe e bobcat dovranno cercare di liberare i quartieri, di contrada Bugiades, da fango e acqua.

