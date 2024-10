Maltempo Sicilia, Vigili del Fuoco in azione nell’entroterra: soccorse persone sui tetti a Licata | VIDEO

MeteoWeb

Prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco per il maltempo che ha colpito soprattutto l’entroterra della Sicilia. Oltre a Caltanissetta, dove dalle prime ore del mattino le squadre sono al lavoro tra Gela, Sommatino e Riesi per allagamenti e danni d’acqua, e ad Enna per una frana che ha interessato una strada cittadina, i Vigili del Fuoco sono attualmente impegnati a Catania e Agrigento. A Licata (AG) è esondato il fiume Salso: in corso il soccorso di persone rifugiatesi sui tetti delle case, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

