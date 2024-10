Maltempo Sicilia: temporale autorigenerante scarica piogge record nel messinese

MeteoWeb

Nelle ultime 48 ore, la Sicilia nord-orientale, in particolare la provincia di Messina, è stata colpita da un violento evento meteorologico caratterizzato da precipitazioni straordinarie. Questo fenomeno è stato generato da un temporale autorigenerante, una tipologia di sistema temporalesco che può stazionare per diverse ore sulla stessa area, provocando quantità eccezionali di pioggia in tempi ridotti. I temporali autorigeneranti, noti anche come sistemi a “V” per la loro peculiare forma osservabile dalle immagini satellitari, sono tra i più complessi e pericolosi da gestire.

Si sviluppano quando l’atmosfera diventa altamente instabile, con la presenza di aria calda e umida nei bassi strati, spesso alimentata da venti meridionali intensi, come lo scirocco che recentemente ha investito la Sicilia. In queste circostanze, la struttura temporalesca si rigenera continuamente, con la formazione di nuove celle che si sviluppano e si dissipano ciclicamente, mantenendo attivi i rovesci su un’area limitata per periodi prolungati.

Una delle caratteristiche principali di questi temporali è la capacità di generare precipitazioni concentrate in aree ristrette. A breve distanza, si possono verificare differenze significative negli accumuli di pioggia: alcune zone subiscono nubifragi intensi, mentre altre registrano solo deboli piovaschi. Nel caso della provincia di Messina, si sono registrati accumuli fino a 200 millimetri di pioggia in poche ore, causando allagamenti e disagi diffusi.

Ciò che rende particolarmente insidiosi i temporali autorigeneranti è l’incertezza che li accompagna in fase previsionale. È estremamente difficile prevedere con precisione l’area di formazione e la durata dell’evento. Sebbene sia possibile identificare le regioni potenzialmente a rischio, la localizzazione esatta e l’intensità del fenomeno rimangono spesso imprevedibili fino all’ultimo momento, rendendo cruciale il monitoraggio in tempo reale.

Questi eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti e intensi, sono un chiaro segno dei cambiamenti climatici in atto. Essi pongono nuove sfide per la gestione delle emergenze e la protezione delle aree più vulnerabili, come la Sicilia nord-orientale, che negli ultimi anni si è trovata spesso esposta a fenomeni di questa portata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.