Maltempo Siena: domani scuole chiuse

A causa delle forti precipitazioni cadute sul territorio comunale nella tarda serata di oggi, giovedì 17 ottobre, il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, venerdì 18 ottobre. La decisione è avvenuta anche per le possibili ulteriori piogge previste nelle prossime ore e per permettere di monitorare le criticità registrate dopo il maltempo.

Le squadre dell’ufficio tecnico e manutenzione del Comune di Siena e la Polizia Municipale, con quattro pattuglie, sono in queste ore al lavoro sulle strade e vie cittadine proprio per limitare i disagi e fare una prima valutazione dei danni provocati dal maltempo. Sono state chiuse via dei Cappuccini, Strada di Collinella, Strada delle Grondaie, via La Malfa, via Aldo Moro, Strada di Montalbuccio.

Risultano allagate e con criticità, ma non sono chiuse, Strada di Marciano, sottopasso piazzale Rosselli, Strada di Sant’Apollinare, via Cassia Nord, Strada Statale 73 Ponente e via Fiorentina.

Il Comune raccomanda ai cittadini di utilizzare gli automezzi privati con attenzione e solo per effettive necessità, in modo da non intralciare la viabilità cittadina e permettere agli addetti e a eventuali mezzi di soccorso di intervenire prontamente. È già attiva la sala operativa della Protezione Civile ”Giancarlo Rossetti” in zona Cerchiaia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

