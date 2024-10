Maltempo, forti temporali in Toscana: allagamenti a Siena, “non uscite” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali in atto in Toscana fra Lunigiana, Garfagnana, Versilia, alto Grossetano, entroterra di Pisa e Siena. In un aggiornamento sul maltempo che sta colpendo la Toscana, il Presidente della Regione, Eugenio Giani, dà conto di 100 millimetri di pioggia caduti a Mulazzo (Massa), 97 millimetri a Sovicille (Siena) e 44 millimetri, solo nell’ultima ora, a Fornovolasco (Lucca). “A causa delle intense precipitazioni sono previsti innalzamenti dei corsi d’acqua – aggiunge Giani-. Per le prossime ore, l’avvicinamento del fronte principale determinerà una nuova fase perturbata a partire dalle zone occidentali con precipitazioni che risulteranno più diffuse. Permarrà un’alta probabilità di forti temporali con 50-60 millimetri di precipitazioni all’ora”.

In Toscana, è in corso un’allerta meteo arancione per le forti piogge e i temporali.

Violento temporale a Siena: strade allagate, “evitate spostamenti”

Un violento temporale si è abbattuto dal tardo pomeriggio su Siena e sui comuni limitrofi. Diverse le strade allagate che stanno causando numerosi disagi alla circolazione, rallentamenti anche sull’Autopalio. “La Polizia municipale e la Protezione Civile comunale invitano i cittadini, stanti le persistenti condizioni di maltempo su tutto il territorio comunale, a evitare il più possibile spostamenti con i propri mezzi – spiega una nota del Comune di Siena -, anche per non intralciare i mezzi di soccorso che dovessero intervenire o le squadre degli operai del Comune di Siena che sono già allertate per eventuali interventi”. Per questi ultimi, tuttavia, bisognerà attendere la diminuzione delle precipitazioni.

“È segnalato maltempo anche nella zona del Chianti, cosa che potrebbe creare ulteriori disagi nelle prossime ore nella zona di Arbia“, spiega ancora il Comune che ribadisce: “la raccomandazione è dunque quella di evitare di uscire dalle abitazioni e farlo solo in caso di reale necessità”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.