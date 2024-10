Maltempo Toscana, Giani: “in estensione alle zone interne”

MeteoWeb

Nel corso del pomeriggio-sera, il maltempo si è intensificato in Toscana, sfociando in un’alluvione lampo a Siena. Ma i temporali ora stanno interessando gran parte della regione. In un aggiornamento sui social, il Presidente della Regione, Eugenio Giani, ha comunicato: “nubifragio tra Campiglia Marittima e San Vincenzo con 28mm di pioggia caduti in meno di 15 minuti. Nelle ultime 3 ore registrati oltre 2000 fulmini, la perturbazione è in estensione dalla costa alle zone interne”.

“Manteniamo la prudenza – continua Giani – il nostro sistema di Protezione Civile della Toscana è operativo e pronto a intervenire in caso di necessità”.

