Maltempo Toscana, alluvione lampo a Venturina: “salite ai piani alti” | FOTO e VIDEO

Il maltempo continua incessante in Toscana, dove già si registra l’alluvione lampo che ha colpito Siena. Un violentissimo temporale autorigenerante è ora in atto nella zona di Campiglia Marittima e Venturina, nel basso Livornese, scatenando un’altra alluvione lampo. “A Campiglia 90mm di pioggia caduti in un’ora, superiore alla media di un mese intero, a Venturina 37mm in 15 minuti”, segnala sui social il Presidente della Toscana Eugenio Giani. In zona, l’accumulo pluviometrico giornaliero raggiunge i 150mm.

A Venturina, le strade si sono trasformate in fiumi, trascinando anche le auto. Situazione davvero critica.

Il Comune di Campiglia Marittima chiede prudenza e di evitare spostamenti. Il sindaco Alberta Ticciati “avvisa di non lasciare le proprie abitazioni, il territorio è completamente allagato, ci sino molte strade impraticabili e ponti saltati. È pericolosissimo mettersi in strada. Non sostare negli scantinati”, si legge sulla pagina Facebook del Comune. Lo stesso sindaco sui propri canali ribadisce le raccomandazioni: “su tutto il territorio comunale si è abbattuta una intensa pioggia! Si raccomanda di RIMANERE A CASA, salire ai piani superiori! Se non si hanno, farsi ospitare da chi li ha! In caso di pericolo chiamare i Vigili del Fuoco”.

Il forte temporale è situato adesso nel mezzo tra Piombino e Follonica e si estende fino al basso Pisano. Il maltempo sta provocando allagamenti anche a Pisa, dove finora sono caduti 71mm di pioggia.

“Nelle prossime ore, ancora precipitazioni sul basso Livornese, entroterra Pisano e su gran parte della regione, con maggiore insistenza sulle zone occidentali”, scrive il Presidente Giani.

Fiumi in aumento

A causa delle violente precipitazioni, si registra un innalzamento dei fiumi in particolare nell’area del Senese e basso Livornese. La Regione Toscana informa che il Merse a Sovicille ha superato il secondo livello di guardia. L’Arbia a Monteroni ha raggiunto il secondo livello. In aumento l’Elsa a Poggibonsi al primo livello. Cecina a Castelnuovo Val di Cecina superiore al primo livello. Cornia a Monteverdi Marittimo al primo livello.

