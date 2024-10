Maltempo Siena, vendemmia devastata: uve compromesse e campi allagati 

MeteoWeb

Fine vendemmia compromessa dal maltempo. Il violento nubifragio che ha colpito Siena e alcune zone limitrofe, Sovicille e Valdelsa in particolare, non ha risparmiato l’agricoltura. “I problemi principali – sottolinea Federico Taddei, presidente Cia Agricoltori Italiani di Siena – riguardano le uve, per quelle aziende che ancora devono concludere la vendemmia, in un’annata che ha visto la raccolta delle uve in ritardo rispetto alla media. Le importanti precipitazioni di ieri, temiamo che abbiamo compromesso e messo la parola fine alla vendemmia: grappoli rovinati, e troppa acqua per evitare le muffe che vanno ad incidere sulla sanità del chicco e qualità delle uve. L’uva rimasta è completamente infradiciata”.

Problemi anche alle linee elettriche: “in cantine a lavoro è andata via la corrente elettrica e hanno dovuto sospendere i lavori in cantina post vendemmia – dice Taddei -, in questi casi dobbiamo attendere che la situazione torni nella normalità”.

I campi allagati

Inoltre, i campi della zona colpita dal nubifragio sono allagati ed in molti casi è davvero complicato anche raggiungerli. “un grosso problema che potrebbe riguardare danni a strutture, abitazioni e terreni lo abbiamo riscontrato nella piana di Sovicille, Rosia e dintorni”, sottolinea il direttore Cia Siena, Roberto Bartolini.

“Stiamo monitorando dalle prime ore di oggi tutta la situazione con i nostri tecnici. Per quanto riguarda le olive, potrebbero esserci dei problemi come la caduta dalla pianta – conclude Taddei – ma è ancora presto per fare valutazioni, così come lo è per le produzioni orticole invernali. Chi non ha ancora seminato dovrà fare i conti con i terreni zuppi di acqua”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.