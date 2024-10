Maltempo Toscana: Giani ha dichiarato lo stato di emergenza regionale

MeteoWeb

“Ho appena dichiarato lo stato di emergenza regionale per i territori di Livorno, Siena, Pisa, Grosseto e Città Metropolitana di Firenze colpiti dal forte maltempo delle scorse ore per garantire rapidi interventi e assistenza“: è quanto ha annunciato sui social Eugenio Giani, presidente della Toscana, che chiederà anche lo stato d’emergenza nazionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

