Maltempo Toscana, chiusa la Vecchia Strada Regionale 429: case isolate

MeteoWeb

“Per garantire interventi rapidi e assistenza, la Regione Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori della Città Metropolitana di Firenze”. Lo scrive sui social il sindaco di Firenze, Sara Funaro. “Nello specifico, a causa delle forti piogge, è stata chiusa la Vecchia Strada Regionale 429 nella zona industriale di Malacoda a Castelfiorentino. La Polizia Municipale è sul posto per gestire la viabilità segnalando i percorsi alternativi disponibili per i mezzi leggeri, i mezzi pesanti invece non possono transitare. Alcune abitazioni sono rimaste isolate e i Vigili del Fuoco stanno evacuando gli abitanti, che verranno accolti nei centri di Castelfiorentino e Certaldo. Sono in contatto con il sindaco Francesca Giannì per monitorare la situazione. Domani sono previsti peggioramenti, l’invito è di porre la massima attenzione e di seguire le indicazioni della Protezione Civile”, afferma Funaro.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.