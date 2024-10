Maltempo Toscana, preoccupa il fiume Cecina nel Pisano: esondato nei campi | VIDEO

MeteoWeb

Le forti piogge di oggi in Toscana hanno fatto innalzare il livello del fiume Cecina, che ora sfiora i 7 metri in alcune zone del territorio dell’Alta Val di Cecina. Lo riferisce il sindaco di Montecatini Val di Cecina (Pisa), Francesco Auriemma, spiegando che “l’innalzamento è dovuto alle piena del torrente Trossa che a Ponteginori è fuoriuscito dall’alveo consueto, nei pressi della strada per Micciano e in località Tegolaia, mentre in Val di Sterza ci sono Vigili del Fuoco, Protezione Civile, tecnici della provincia e operai dei comune a monitorare la situazione ma c’è anche attenzione sull’altro versante del sistema collinare che divide Sassa da Ponteginori“.

Il fiume Cecina ha sfiorato i 7 metri a Riparbella, dove ha superato la seconda soglia di guardia. Al ponte di Montegemoli (Pomarance), il fiume è uscito dagli argini allagando i campi vicini nei pressi della località “La Canova”. Sempre nel Pisano, il fiume Era ha allagato le campagne intorno a Volterra.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.