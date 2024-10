Maltempo Toscana, Giani: “notevoli danni ma il momento critico è passato”

MeteoWeb

“Oggi sono andato nell’Alto Mugello, così come in Val d’Elsa, a vedere la situazione: abbiamo avuto notevoli danni, che hanno motivato lo stato d’emergenza regionale. Tuttavia il momento critico è passato, siamo già a rifare i lavori sugli argini. Il genio civile sotto questo aspetto è impegnato e si stanno ripulendo i luoghi dove sono esondati i fiumi”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine del festival ‘Luce!’, in corso a Palazzo Vecchio.

“È cambiato il modo di piovere: oggi ci sono bombe d’acqua, provocano una congestione nell’arco di pochissimo tempo di una massa d’acqua tale che resti sbalordito, come è capitato a me stamani. Si tratta di sviluppare i nostri interventi di prevenzione con la consapevolezza che ormai è proprio il reticolato minore da guardare con più attenzione. Se c’è una prima stima di danni? Non è possibile al momento“, ha detto ancora Giani.

È stata riaperta, con senso unico alternato, la strada statale 67 Tosco Romagnola, chiusa stamani a causa di una frana a Lastra a Signa (Firenze). Lo rende noto Anas. La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala, invece, “che a seguito degli eventi meteorologici delle ultime ore, la strada regionale 429 vecchia è attualmente chiusa nel comune di Castelfiorentino, nella zona industriale di Malacoda. Personale della Polizia municipale dell’Unione dei comuni e della Città Metropolitana di Firenze è sul posto per la gestione della viabilità”.

A Sovicille (Siena), territorio colpito per ore “da forti e abbondanti piogge”, la situazione sulla viabilità provinciale e comunale principale “è tornata, sostanzialmente, alla normalità: tutte le vie di comunicazione sono state riaperte e ripulite. Rimangono tuttavia ancora due criticità da risolvere”, spiega il Comune. Una interessa la strada del Padule, sempre chiusa al traffico perché ancora allagata e quindi impraticabile, l’altra il guado di Brenna in direzione Calcinari: la Merse si è ritirata sotto il livello di guardia ma la strada rimane a scarsa praticabilità. Altre strade bianche, come quelle di Stigliano o in prossimità di Tegoia, sia verso Molli che in direzione Tonni, così come molte vicinali “sono state flagellate in maniera pesante e necessitano di interventi che inizieranno a partire da lunedì prossimo”.

