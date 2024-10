Maltempo Toscana: livello dei fiumi in diminuzione, una settantina di evacuati in Val d’Elsa

MeteoWeb

Livello dei fiumi in diminuzione dopo il forte maltempo che ha colpito la Toscana. Lo comunica il Presidente della Regione, Eugenio Giani, in un aggiornamento sui social. “Piena transitata a Cecina in diminuzione nel corso delle prossime ore. La variante Aurelia è stata riaperta dalle ore 18. Colmo di piena dell’Ombrone grossetano transitato a Cinigiano, in transito a Grosseto. In diminuzione l’Era a Capannoli ed Elsa a Castelfiorentino al primo livello. Il Cornia è all’interno delle soglie di riferimento“, scrive Giani.

“Nessuna criticità lungo l’asta dell’Arno, il colmo di piena sta transitando a Pontedera ed è previsto a Pisa nella notte all’interno delle soglie di riferimento. In serata e nella notte non si prevedono precipitazioni significative; un modesto peggioramento è atteso a partire dalle prime ore della mattina di domani, con precipitazioni deboli o al più moderate inizialmente sull’Aretino, in estensione già nel primo mattino alle province di Siena e Firenze e poi al resto della regione”, aggiunge Giani.

Allagamenti in Val d’Elsa

Interventi in corso del sistema di Protezione Civile in varie zone della Toscana per l’ondata di maltempo che si è abbattuta da ieri pomeriggio su larga parte della regione, causando disagi e alcune esondazioni di corsi d’acqua. Giani segnala in particolare alcune operazioni a supporto di Castelfiorentino e in Val d’Elsa per far fronte agli allagamenti. Una settantina le persone evacuate dalla zona a causa della tracimazione in più punti del fiume Elsa, con interventi effettuati dal nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Secondo quanto spiegato dal sindaco di Castelfiorentino, Francesca Giannì, sul territorio “in 15 ore sono piovuti circa 70mm di pioggia per effetto degli oltre 130mm di pioggia nel Senese”.

