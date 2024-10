Maltempo Toscana, forti piogge nel Pisano: apprensione per il torrente Sterza

MeteoWeb

Le forti piogge cadute oggi in Toscana hanno creato di nuovo apprensione nelle zone alluvionate dell’Alta Val di Cecina, nel Pisano. Il pluviometro dello Sterza, il torrente esondato lo scorso 23 settembre nel comune di Montecatini Val di Cecina dove ha travolto una famiglia tedesca, ha registrato un innalzamento dell’altezza idrometrica fino a 3,80 metri in località Case Grisella nel Comune di Guardistallo, avvicinandosi al livello di attenzione. Nelle ore successive il livello è subito sceso con il calare delle piogge. Lo rendono noto i Vigili del Fuoco.

Nel vicino comune di Monteverdi Marittimo, i pompieri sono stati costretti anche a effettuare alcuni interventi non rilevanti ma legati al maltempo.

Proseguono le ricerche del neonato disperso

Nonostante l’allerta meteo arancione in corso in Toscana, tuttavia, proseguono le ricerche del piccolo Noah, il bambino di 5 mesi disperso da quasi 10 giorni a causa dell’esondazione dello Sterza a Montecatini Val di Cecina. Il cadavere della nonna è stato invece ritrovato lunedì 30 settembre a circa sei chilometri di distanza dal punto dove l’onda di piena ha invaso l’abitazione che la famiglia tedesca aveva preso in affitto per una vacanza.

“Il dispositivo di soccorso che sta operando – conclude la nota dei Vigili del Fuoco – vede impegnato personale di alcuni comandi della Toscana con mezzi e personale specializzato: esperti in topografia, conduttori di macchine movimento terra e quad continuano a lavorare nelle aree percorse dalla piena”.

Metrocittà Firenze: “perturbazione in esaurimento”

La Protezione Civile della Città metropolitana segnala che su Firenze la perturbazione è in esaurimento e, nelle prossime ore, è previsto un miglioramento con residue deboli piogge sparse. I livelli idrometrici dei principali corsi d’acqua e dei loro affluenti sono in leggero aumento, ma si mantengono sotto le soglie di riferimento. Dal territorio, inoltre, “non sono pervenute particolari criticità. Si raccomanda comunque di prestare la massima attenzione alla guida per la possibile presenza di detriti, ramaglie o allagamenti localizzati in carreggiata“.

