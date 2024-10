Maltempo Toscana, restano bloccati dal fiume Cornia: salvati

MeteoWeb

Intervento di soccorso del nucleo dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Livorno che hanno portato in salvo due persone, di cui un minorenne, in località via di Montioncello, nella zona di Venturina Terme, nel comune di Campiglia Marittima (Livorno). Nel pomeriggio, i due avevano attraversato un guado nella zona ma poi hanno dovuto chiedere aiuto perché sono rimasti isolati a causa della tracimazione del Cornia dovuta al forte maltempo che oggi ha colpito la Toscana.

“Il peggio dovrebbe essere passato”, ha scritto sui social Alberta Ticciati, sindaco di Campiglia Marittima. “Superato anche un grande spavento per due ragazzi rimasti intrappolati all’interno della golena del Fiume Cornia, in prossimità di via di Montioncello. L’acqua avendo superato in quella zona il primo argine, si era riversata nella golena, che ha svolto perfettamente la sua funzione, impedendo però ai ragazzi di tornare indietro. Per fortuna il livello della piena, terminate le precipitazioni anche a monte, ha iniziato a diminuire senza conseguenze per i due ragazzi. Tutto risolto per il meglio, quindi, anche se lo spavento è stato tanto!“, ha concluso il primo cittadino, ringraziando tutti i soccorritori impegnati a causa degli effetti del maltempo.

