Maltempo: disperso da 13 giorni sul Piave, trovato il corpo

MeteoWeb

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti sul fiume Piave a Jesolo, poco prima della foce, per il recupero del corpo di un uomo: è stato recuperato dalla squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento ed è messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per il riconoscimento del corpo. Si tratterebbe di Gianfranco Zamuner, caduto in acqua 13 giorni fa durante le manovre necessarie a movimentare il ponte di barche a Fossalta di Piave (Venezia).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.