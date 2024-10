Meteo Alghero, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 19 Ottobre, Alghero si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da piogge moderate durante le prime ore della notte e un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 16°C durante la notte, per poi salire fino a raggiungere i 18,5°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà da molto densa a parzialmente nuvolosa, con un netto miglioramento verso la sera.

Durante la notte, Alghero sarà interessata da piogge moderate, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 16,9°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 12,6 km/h e i 17,3 km/h, proveniente principalmente da Nord. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che supereranno i 2 mm. L’umidità si attesterà attorno all’83%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le piogge si trasformeranno in pioviggine leggera, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si inizierà a notare un leggero diradamento delle nubi. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 25,8 km/h. Nel corso della mattinata, le probabilità di pioggia diminuiranno, portando a un clima più stabile.

Nel pomeriggio, Alghero vedrà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che toccheranno i 18,5°C. La copertura nuvolosa scenderà al 66%, e le condizioni di vento si stabilizzeranno, con velocità che varieranno tra i 12,5 km/h e i 18,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,4°C. La copertura nuvolosa scenderà ulteriormente, arrivando a un 8%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, favorendo una serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alghero indicano un netto miglioramento nel corso della giornata di Sabato 19 Ottobre. Dopo una notte di piogge moderate, ci si aspetta un progressivo diradamento delle nubi e un aumento delle temperature. I giorni successivi potrebbero continuare a mostrare un clima più stabile, con temperature in lieve aumento e minori probabilità di precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +16.9° perc. +16.8° 1.05 mm 17.3 N max 21.9 Tramontana 83 % 1015 hPa 4 pioggia moderata +16.1° perc. +16.1° 2.99 mm 14.2 N max 20.4 Tramontana 89 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +16.5° perc. +16.3° 0.2 mm 17.4 N max 25.8 Tramontana 81 % 1015 hPa 10 cielo coperto +17° perc. +16.7° prob. 55 % 13.3 N max 19 Tramontana 73 % 1016 hPa 13 nubi sparse +18.5° perc. +18.3° prob. 9 % 18.2 NNO max 19.3 Maestrale 72 % 1015 hPa 16 nubi sparse +18° perc. +17.8° Assenti 13.8 NNO max 15.7 Maestrale 74 % 1015 hPa 19 cielo sereno +16.4° perc. +16.3° Assenti 9.3 NNE max 11.4 Grecale 85 % 1017 hPa 22 nubi sparse +16.4° perc. +16.4° Assenti 11.2 NNE max 18.1 Grecale 87 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:45 e tramonta alle ore 18:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.