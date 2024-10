Meteo Angri, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Angri indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un leggero aumento, raggiungendo punte di 25,7°C. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 49% e il 73%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse, ma si evolverà verso un cielo sempre più coperto. Le temperature si manterranno stabili, con valori che varieranno tra 20,2°C e 21,1°C. La mattina si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 25,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà piuttosto contenuta, con raffiche che non supereranno i 5,6 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno pressoché invariate, con un cielo sempre coperto e temperature che si attesteranno attorno ai 24°C. Anche in questa fascia oraria, l’umidità si manterrà su valori elevati, contribuendo a una sensazione di caldo umido. La brezza leggera potrà rendere il clima più gradevole, ma non si prevedono variazioni significative.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. Il cielo continuerà a rimanere coperto, e le condizioni di umidità non subiranno variazioni rilevanti. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, ma senza generare condizioni di disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Angri non evidenziano cambiamenti sostanziali. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. È consigliabile prepararsi a un clima umido e coperto, che caratterizzerà anche le giornate successive.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Angri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.1° perc. +21.1° Assenti 0.6 O max 2.3 Ponente 71 % 1020 hPa 3 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° Assenti 1.7 E max 2.1 Levante 72 % 1019 hPa 6 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° Assenti 2.4 NE max 2.4 Grecale 71 % 1020 hPa 9 cielo coperto +23.9° perc. +23.8° Assenti 3.2 S max 3.1 Ostro 56 % 1020 hPa 12 cielo coperto +25.7° perc. +25.6° Assenti 5.2 OSO max 4 Libeccio 49 % 1019 hPa 15 cielo coperto +24.6° perc. +24.6° Assenti 3.2 OSO max 2.6 Libeccio 54 % 1019 hPa 18 cielo coperto +24.2° perc. +24.1° Assenti 8.1 ENE max 11 Grecale 55 % 1019 hPa 21 cielo coperto +23.3° perc. +23.3° Assenti 1.4 ENE max 2.1 Grecale 60 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:15

