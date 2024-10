Meteo Angri, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Angri di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una prevalenza di cieli sereni, con qualche nube sparsa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,3°C della notte e i 22,8°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 9,5 km/h. L’umidità si attesterà su valori moderati, intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1017 hPa.

Durante la notte, Angri avrà cieli prevalentemente coperti da nubi sparse, con temperature che si aggireranno intorno ai 18°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da est, con intensità che non supererà i 4 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 77%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,8°C entro le ore centrali della giornata. Il vento si farà più presente, con velocità che potranno arrivare fino a 9 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente sud-occidentale. L’umidità inizierà a diminuire, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora sereno, ma si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero comparire. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione rispetto al primo pomeriggio. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la giornata piacevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni previste. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 19°C. Il vento rimarrà debole, contribuendo a mantenere un clima tranquillo e sereno.

In conclusione, le previsioni del tempo per Angri nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità nei giorni successivi, senza significative variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un fine settimana all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Angri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.3° perc. +18.2° Assenti 4 E max 4 Levante 77 % 1016 hPa 3 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° Assenti 3.8 ENE max 3.6 Grecale 78 % 1016 hPa 6 nubi sparse +18° perc. +17.8° Assenti 2.2 ENE max 2.4 Grecale 76 % 1017 hPa 9 cielo sereno +21.6° perc. +21.3° Assenti 4.5 SO max 3.2 Libeccio 57 % 1018 hPa 12 cielo sereno +22.8° perc. +22.5° Assenti 9 SO max 6 Libeccio 53 % 1017 hPa 15 nubi sparse +21.5° perc. +21.2° Assenti 7.3 SO max 6 Libeccio 59 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20° perc. +19.7° Assenti 3 O max 4.4 Ponente 65 % 1018 hPa 21 nubi sparse +19.2° perc. +19° Assenti 0.5 SSO max 2.4 Libeccio 69 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:21

