Meteo Bergamo, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

Le previsioni meteo per Bergamo di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra +14,2°C e +16,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 98%. I venti saranno deboli, prevalentemente da sud-est, con velocità comprese tra 1,1 km/h e 4,9 km/h.

Durante la notte, Bergamo si presenterà con cielo coperto e piogge leggere. La temperatura si attesterà intorno ai 14,5°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 98%. Le precipitazioni saranno sporadiche, con una probabilità di pioggia che si aggirerà intorno al 50%.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significativi cambiamenti. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che saliranno leggermente fino a raggiungere i 16°C. L’umidità rimarrà elevata e la copertura nuvolosa sarà totale. I venti si presenteranno deboli, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una persistenza della pioggia leggera, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a essere elevata. Anche in questo frangente, i venti saranno deboli, senza particolari raffiche.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un graduale diradamento delle piogge, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 14,4°C. L’umidità, pur rimanendo alta, potrebbe iniziare a scendere leggermente, mentre i venti continueranno a essere deboli.

In conclusione, le previsioni meteo per Bergamo nei prossimi giorni non mostrano significativi miglioramenti. Si prevede che le condizioni di instabilità possano persistere, con possibilità di piogge intermittenti anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso e le piogge leggere potrebbero continuare a caratterizzare il clima locale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Bergamo

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.5° perc. +14.6° prob. 50 % 1.1 OSO max 2.6 Libeccio 98 % 1028 hPa 3 cielo coperto +14.6° perc. +14.6° prob. 66 % 1.1 N max 1.7 Tramontana 96 % 1027 hPa 6 pioggia leggera +14.2° perc. +14.2° 0.16 mm 2.6 SE max 3.1 Scirocco 98 % 1027 hPa 9 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.17 mm 1.9 SSE max 2.8 Scirocco 94 % 1028 hPa 12 pioggia leggera +16.1° perc. +16.2° 0.99 mm 4.9 S max 6.6 Ostro 91 % 1027 hPa 15 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.16 mm 1.1 SE max 3.7 Scirocco 97 % 1026 hPa 18 cielo coperto +14.5° perc. +14.5° prob. 60 % 2.2 ESE max 5.4 Scirocco 97 % 1027 hPa 21 cielo coperto +14.4° perc. +14.4° prob. 24 % 2.3 E max 4.9 Levante 96 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 17:15

