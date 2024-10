Meteo Busto Arsizio, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Busto Arsizio si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un predominante cielo coperto e piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14°C e i 18°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno all’85%. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 7,5 km/h. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni che varierà nel corso della giornata, con picchi di pioggia leggera soprattutto durante le ore notturne e serali.

Durante la notte, il meteo a Busto Arsizio presenterà cielo coperto con piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con un’umidità che raggiungerà il 85%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che potranno arrivare fino a 15,4 km/h. Le previsioni meteo per le prime ore della giornata indicano una continuazione delle piogge, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,45 mm.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Si continuerà a registrare pioggia leggera, con temperature che si manterranno attorno ai 13-14°C. L’umidità rimarrà alta, intorno al 90%, e il vento sarà debole, con direzione prevalentemente est. Le previsioni del tempo per questa fascia oraria evidenziano una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 50%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 18°C, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi intorno al 69%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza proveniente da sud. Le previsioni meteo indicano che le precipitazioni si faranno più rare, con assenza di pioggia prevista.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con un ritorno a cieli coperti e temperature che scenderanno fino a 14°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo l’88%. Le previsioni del tempo per le ore serali indicano una probabilità di pioggia leggera, con accumuli minimi.

In conclusione, le previsioni meteo per Busto Arsizio nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori moderati. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto. Domani e dopodomani potrebbero esserci ulteriori variazioni, con un possibile miglioramento delle condizioni meteo, ma è sempre bene rimanere aggiornati sulle ultime previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Busto Arsizio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.2° perc. +13.8° prob. 24 % 7.5 E max 15.4 Levante 85 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +13.7° perc. +13.5° 0.34 mm 5.6 E max 11.6 Levante 92 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +13.6° perc. +13.5° 0.51 mm 3.5 NE max 7.6 Grecale 95 % 1008 hPa 9 cielo coperto +14.1° perc. +14° prob. 52 % 3.7 N max 7.8 Tramontana 92 % 1008 hPa 12 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° prob. 39 % 3 S max 3.5 Ostro 79 % 1006 hPa 15 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° Assenti 5.4 SSO max 4.1 Libeccio 69 % 1005 hPa 18 nubi sparse +15° perc. +14.8° prob. 8 % 4.3 SE max 6 Scirocco 87 % 1006 hPa 21 cielo coperto +14.3° perc. +14.2° prob. 2 % 2.6 ENE max 4.2 Grecale 91 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:57

