Meteo Como, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

Le condizioni meteo per Como nel corso di Lunedì 21 Ottobre si presenteranno prevalentemente stabili, con una copertura nuvolosa che varierà nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 20,4°C nel pomeriggio. La presenza di nubi sparse caratterizzerà ogni fascia oraria, ma senza precipitazioni significative previste. I venti saranno leggeri, contribuendo a un clima complessivamente mite.

Durante la notte, Como si troverà sotto un cielo con nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,5°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa sarà attorno all’84%, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’88%. I venti soffieranno da Nord-Nord Est a una velocità di circa 6,9 km/h, creando una leggera brezza.

Nella mattina, la situazione meteo non subirà sostanziali variazioni. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 19,9°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, portandosi attorno al 44%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità comprese tra 2,5 km/h e 5,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%, garantendo un clima fresco ma piacevole.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno il picco di 20,4°C. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 27%, permettendo a qualche raggio di sole di farsi strada. I venti rimarranno leggeri, con intensità che non supererà i 5,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, creando condizioni ideali per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 16,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 79%. I venti saranno molto leggeri, con velocità che non supereranno i 2,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Como nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una continua presenza di nubi sparse. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima mite favorirà attività all’aperto. Domani, Martedì, e dopodomani, le condizioni meteo continueranno a rimanere simili, con temperature che si manterranno sopra i 15°C e senza precipitazioni attese.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Como

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.5° perc. +14.3° Assenti 6.9 NNE max 6.1 Grecale 88 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.1° perc. +13.8° Assenti 5.8 NNE max 5.1 Grecale 88 % 1028 hPa 6 nubi sparse +13.7° perc. +13.4° Assenti 5.5 NNE max 5 Grecale 88 % 1028 hPa 9 nubi sparse +18.2° perc. +18° Assenti 0.3 ONO max 1.4 Maestrale 75 % 1029 hPa 12 nubi sparse +20.3° perc. +20.2° Assenti 4.9 SSO max 2.8 Libeccio 67 % 1028 hPa 15 nubi sparse +19.5° perc. +19.4° Assenti 4.9 SSO max 4.1 Libeccio 72 % 1027 hPa 18 nubi sparse +16.6° perc. +16.6° Assenti 1 S max 1.3 Ostro 88 % 1028 hPa 21 nubi sparse +16.2° perc. +16.2° Assenti 2.4 NNO max 2.5 Maestrale 88 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:52 e tramonta alle ore 18:22

