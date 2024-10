Meteo Corigliano Calabro, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Sabato 12 Ottobre a Corigliano Calabro si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche nuvola che potrebbe fare la sua comparsa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,5°C e i 24,4°C, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, contribuendo a mantenere un clima fresco e ventilato.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 68%, con un’umidità che si manterrà attorno al 61%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud Ovest, rendendo la notte tranquilla e senza precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a poche nuvole e poi a cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 24,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa scenderà al 4%, mentre l’umidità si ridurrà al 39%, creando condizioni ideali per attività all’aperto. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo un clima confortevole.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22-24°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 5-6%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 16°C. Il cielo si presenterà coperto nella prima parte della sera, per poi tornare a nubi sparse. La velocità del vento si manterrà leggera, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 73%.

In conclusione, le previsioni meteo per Corigliano Calabro indicano una giornata di Sabato 12 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteo. Pertanto, gli abitanti e i visitatori possono godere di un clima piacevole e sereno anche nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.8° perc. +15.1° Assenti 7.6 SO max 10.8 Libeccio 61 % 1016 hPa 3 nubi sparse +14.8° perc. +14° Assenti 7.8 SO max 10.9 Libeccio 66 % 1016 hPa 6 nubi sparse +16.5° perc. +15.8° Assenti 4.9 SO max 7.8 Libeccio 61 % 1017 hPa 9 cielo sereno +22.8° perc. +22.3° Assenti 4.8 NNO max 5.7 Maestrale 44 % 1018 hPa 12 cielo sereno +24.4° perc. +23.9° Assenti 6.3 NNE max 9.8 Grecale 39 % 1016 hPa 15 cielo sereno +22.6° perc. +22.1° Assenti 3 NNE max 8.2 Grecale 45 % 1016 hPa 18 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° Assenti 5.7 SO max 8.1 Libeccio 72 % 1018 hPa 21 nubi sparse +16.5° perc. +16.1° Assenti 4.9 SO max 7.2 Libeccio 73 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:14

