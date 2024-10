Meteo Cortona, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cortona indicano una giornata caratterizzata da condizioni di pioggia persistente. Durante la notte, la città sarà avvolta da una leggera pioggia, con temperature che si attesteranno attorno ai 14,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 98%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e sud-est, con velocità che varieranno tra i 1,9 km/h e i 3 km/h.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,2°C intorno a mezzogiorno. Anche in questo frangente, la copertura nuvolosa rimarrà al 99%, e l’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 80% e il 93%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità di circa 7,5 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un incremento dell’intensità della pioggia, che passerà da leggera a moderata. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi elevata, attorno al 76%. I venti, provenienti principalmente da sud, si presenteranno con una velocità di circa 12,1 km/h. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli che potrebbero raggiungere i 1,6 mm.

La sera porterà con sé una continuazione della pioggia moderata, con temperature che scenderanno nuovamente fino a circa 14,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà intorno al 99%. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 3 km/h e i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Cortona indicano una giornata di pioggia costante, con temperature miti ma un alto tasso di umidità. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una possibile diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, per il momento, è consigliabile prepararsi a una giornata umida e piovosa.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.7° perc. +14.8° 0.6 mm 1.9 SE max 2.5 Scirocco 98 % 1027 hPa 4 pioggia leggera +14.9° perc. +15° 0.36 mm 3 ESE max 3.6 Scirocco 98 % 1026 hPa 7 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.24 mm 4.6 E max 6.8 Levante 96 % 1027 hPa 10 pioggia leggera +17.7° perc. +17.7° 0.85 mm 7.1 SE max 10.9 Scirocco 86 % 1027 hPa 13 pioggia moderata +19.2° perc. +19.2° 1.6 mm 7.7 S max 12.1 Ostro 76 % 1025 hPa 16 pioggia moderata +16.3° perc. +16.3° 1.02 mm 4.5 SSE max 5 Scirocco 87 % 1025 hPa 19 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.78 mm 4.7 ESE max 5.2 Scirocco 94 % 1025 hPa 22 pioggia moderata +14.5° perc. +14.6° 1.88 mm 3 ESE max 4 Scirocco 99 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 17:10

