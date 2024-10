Meteo Cortona, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Cortona si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, le previsioni meteo indicano la presenza di nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà moderata, con una percentuale che varierà dal 57% al 30% nel corso delle prime ore. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 4 e i 6 km/h, proveniente principalmente da est.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una temperatura che salirà fino a raggiungere i 19,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 88%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si attesteranno tra i 4 e i 7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature inizieranno a scendere, passando dai 19,7°C delle 13:00 ai 15,9°C delle 17:00. Anche in questo caso, il vento sarà debole, con una velocità che non supererà i 7 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’88%.

La sera porterà un leggero miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 14°C. La velocità del vento rimarrà bassa, e la probabilità di precipitazioni sarà assente. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 65%, rendendo la serata piuttosto tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cortona nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un clima fresco e nuvoloso. Le temperature non subiranno grandi variazioni, mantenendosi su valori miti per la stagione. Si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.2° perc. +13° prob. 26 % 5.4 E max 5.3 Levante 97 % 1023 hPa 4 nubi sparse +12.8° perc. +12.7° prob. 20 % 4.3 E max 4.2 Levante 97 % 1023 hPa 7 nubi sparse +14.4° perc. +14.3° Assenti 4 E max 5.4 Levante 94 % 1023 hPa 10 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° Assenti 6 SE max 8.2 Scirocco 77 % 1023 hPa 13 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° prob. 2 % 7.5 SSE max 10.3 Scirocco 70 % 1021 hPa 16 cielo coperto +17° perc. +16.9° prob. 6 % 6.5 ESE max 6.6 Scirocco 84 % 1021 hPa 19 nubi sparse +15° perc. +14.9° prob. 18 % 4.6 SE max 4.7 Scirocco 91 % 1022 hPa 22 nubi sparse +14.1° perc. +14° prob. 17 % 4.2 ESE max 4.2 Scirocco 93 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 17:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.