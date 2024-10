Meteo Cortona, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Cortona si preannuncia come una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa quasi totale. Le temperature si manterranno intorno ai 11°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. Con il passare delle ore, le previsioni meteo indicano un cambiamento, con la pioggia che lascerà spazio a nubi sparse e, infine, a cieli sereni nel corso della sera.

Durante la mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare nuvole e pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a 15,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,5 km/h, contribuendo a una sensazione di freschezza. La probabilità di precipitazioni si ridurrà progressivamente, ma non mancheranno brevi rovesci. L’umidità rimarrà alta, attorno al 70%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16,1°C, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 31%, con condizioni più favorevoli per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 9°C entro le ore serali. L’umidità rimarrà elevata, ma la mancanza di precipitazioni e la presenza di cieli sereni renderanno la serata più piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Cortona nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un inizio di settimana con cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima più stabile, mentre le temperature notturne rimarranno fresche. Domani e dopodomani, le condizioni meteo si stabilizzeranno, promettendo giornate più soleggiate e gradevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +11.4° perc. +11° 0.1 mm 6.1 ENE max 7.3 Grecale 91 % 1011 hPa 4 cielo coperto +11.2° perc. +10.8° prob. 37 % 5.5 NE max 6.3 Grecale 90 % 1011 hPa 7 cielo coperto +11.6° perc. +11.2° prob. 25 % 5.6 NNE max 8.9 Grecale 89 % 1012 hPa 10 cielo coperto +14° perc. +13.4° prob. 6 % 7.2 NNE max 7.5 Grecale 76 % 1013 hPa 13 nubi sparse +16.1° perc. +15.4° prob. 31 % 7.4 NE max 6 Grecale 63 % 1011 hPa 16 nubi sparse +13.8° perc. +13.2° prob. 27 % 7.1 NE max 9.5 Grecale 75 % 1012 hPa 19 cielo sereno +10.2° perc. +9.5° Assenti 6.5 NE max 6 Grecale 86 % 1014 hPa 22 cielo sereno +8.8° perc. +8.3° Assenti 5.4 NNE max 5.1 Grecale 89 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:41

