Meteo Dalmine, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

Le previsioni meteo per Dalmine di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,1°C e i 16,6°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con direzioni variabili, e l’umidità si attesterà intorno al 90%.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 14,4°C. La brezza leggera accompagnerà la notte, con una velocità del vento che varierà tra i 2,4 km/h e i 3,9 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 95%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno leggermente fino a raggiungere i 15,9°C intorno alle 11:00. La brezza leggera persisterà, con una velocità del vento che si attesterà tra i 3,2 km/h e i 4,6 km/h. Anche in questa fase della giornata, l’umidità rimarrà elevata, attorno all’87%.

Il pomeriggio porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 17:00. Le temperature si manterranno intorno ai 15,8°C e 14,9°C, mentre la velocità del vento rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 6,2 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno al 93%.

La sera sarà caratterizzata da piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno sui 14,8°C. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,2 mm. Anche in questo caso, la brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità alta, attorno al 95%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Dalmine nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e possibilità di piogge. Sabato e Domenica si prevede un lieve miglioramento, con possibili schiarite, ma le temperature rimarranno comunque miti. Gli amanti della pioggia troveranno soddisfazione in questo periodo, mentre chi spera in giornate soleggiate dovrà pazientare ancora un po’.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Dalmine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.4° perc. +14.4° prob. 12 % 2.4 ENE max 5.6 Grecale 95 % 1026 hPa 3 cielo coperto +14.4° perc. +14.4° prob. 8 % 3.4 E max 6.3 Levante 94 % 1024 hPa 6 cielo coperto +14° perc. +13.9° prob. 8 % 4 E max 7.6 Levante 94 % 1024 hPa 9 cielo coperto +15.1° perc. +15° prob. 6 % 3.3 E max 8 Levante 91 % 1024 hPa 12 cielo coperto +16.3° perc. +16.2° prob. 15 % 3.2 ESE max 6.8 Scirocco 85 % 1023 hPa 15 cielo coperto +15.8° perc. +15.8° prob. 21 % 3 S max 4.4 Ostro 89 % 1022 hPa 18 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.75 mm 2.5 NE max 4 Grecale 95 % 1022 hPa 21 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.5 mm 4.5 NNO max 5 Maestrale 95 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:14

