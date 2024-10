Meteo Francavilla Fontana, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Francavilla Fontana si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di cielo coperto durante gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 23°C nelle ore centrali, con un incremento della velocità del vento che potrebbe raggiungere punte di 40 km/h. L’umidità, che si attesterà attorno all’80%, contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto umida, soprattutto nelle ore pomeridiane.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6 e i 9 km/h, proveniente principalmente da Sud-Est.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21°C entro le 08:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potrebbero superare i 25 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 60%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. Le raffiche di vento diventeranno più intense, raggiungendo i 40 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi oltre il 70%, il che potrebbe rendere la sensazione di calore più intensa. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la copertura nuvolosa potrebbe portare a qualche breve schiarita.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 30 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’80%, ma la sensazione di freschezza aumenterà con l’abbassarsi delle temperature.

In conclusione, le previsioni del tempo per Francavilla Fontana nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle schiarite e una diminuzione dell’umidità. Mercoledì e giovedì si prevede un cielo più sereno e temperature in lieve aumento, rendendo le giornate più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica è sempre presente in questa stagione.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.9° perc. +16.5° Assenti 6.9 SE max 7.9 Scirocco 73 % 1018 hPa 4 cielo coperto +16.8° perc. +16.4° Assenti 8.3 SE max 9.9 Scirocco 73 % 1017 hPa 7 cielo coperto +20.1° perc. +19.8° Assenti 16.3 SSE max 23.7 Scirocco 62 % 1018 hPa 10 nubi sparse +23.6° perc. +23.4° Assenti 25.3 S max 28.4 Ostro 53 % 1017 hPa 13 cielo coperto +23.1° perc. +23° Assenti 28.7 S max 33.2 Ostro 56 % 1016 hPa 16 cielo coperto +21.1° perc. +21.2° Assenti 27.5 SSE max 40.8 Scirocco 73 % 1015 hPa 19 cielo sereno +20.5° perc. +20.7° Assenti 29.4 SSE max 46.7 Scirocco 79 % 1014 hPa 22 nubi sparse +21° perc. +21.2° Assenti 32.5 SSE max 50.1 Scirocco 82 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:15

