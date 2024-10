Meteo Francavilla Fontana, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Francavilla Fontana di Venerdì 1 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio e in serata. I venti saranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità significative. L’umidità si manterrà su livelli elevati, specialmente nelle ore serali.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e la velocità del vento si manterrà sui 16,8 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità sarà alta, attorno all’85%, garantendo una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse con una temperatura che salirà fino a 21,1°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 19,2 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, toccando il 56% alle 12:00. Le condizioni di precipitazioni rimarranno assenti, permettendo di godere di una mattinata prevalentemente soleggiata.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che inizieranno a calare, raggiungendo un massimo di 20,7°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà, arrivando fino al 78%. I venti si presenteranno moderati, con una velocità di circa 20,6 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi attorno al 55%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo che diventerà coperto. Le temperature scenderanno fino a 15,4°C alle 21:00, con una copertura nuvolosa al 100%. I venti si faranno più leggeri, con una velocità di 11 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’87%, creando una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Francavilla Fontana nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della nuvolosità. Si prevede che il fine settimana possa portare ulteriori variazioni, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del clima temperato potranno approfittare di queste condizioni, mentre è consigliabile prepararsi a un aumento dell’umidità e a venti moderati.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Francavilla Fontana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.7° perc. +15.5° Assenti 18.3 N max 36.6 Tramontana 83 % 1023 hPa 5 cielo sereno +14.8° perc. +14.7° Assenti 15.3 NNO max 28.9 Maestrale 88 % 1023 hPa 8 poche nuvole +18.8° perc. +18.5° Assenti 19.5 NNO max 23.9 Maestrale 67 % 1024 hPa 11 nubi sparse +21.1° perc. +20.7° Assenti 19.2 N max 19.2 Tramontana 56 % 1023 hPa 14 nubi sparse +20° perc. +19.6° Assenti 20.5 N max 22.4 Tramontana 57 % 1022 hPa 17 nubi sparse +16.2° perc. +16° Assenti 12.6 N max 27.9 Tramontana 83 % 1022 hPa 20 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° Assenti 11.6 NNO max 23.1 Maestrale 88 % 1022 hPa 23 nubi sparse +14.7° perc. +14.5° Assenti 10.8 NNO max 18.4 Maestrale 88 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 16:43

