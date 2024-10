Meteo L’Aquila, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a L’Aquila indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, con una graduale apertura verso il pomeriggio. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,7°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 100%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno all’89%, mentre le velocità del vento saranno contenute, con raffiche che non supereranno i 3,6 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 19,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si inizieranno a notare delle schiarite. L’umidità si ridurrà leggermente, scendendo al 60%. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con velocità che varieranno tra 0,3 km/h e 4 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: le nuvole si diraderanno e si passerà a condizioni di nubi sparse. Tuttavia, non mancheranno brevi episodi di pioggia leggera intorno alle 15:00, con un accumulo di 0,11 mm. Le temperature si manterranno attorno ai 18,6°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 82% verso le 16:00.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno e temperature in calo, che scenderanno fino a 13°C. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno all’90%, ma senza precipitazioni attese. Le velocità del vento rimarranno basse, favorendo una sensazione di calma.

In conclusione, le previsioni del tempo per L’Aquila nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento generale, con un passaggio da condizioni nuvolose a un cielo più sereno. Domani si prevede un ulteriore aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, mentre dopodomani le condizioni meteo continueranno a stabilizzarsi, rendendo le giornate più piacevoli. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.7° perc. +13.5° prob. 11 % 1.9 SO max 3.6 Libeccio 89 % 1023 hPa 3 cielo coperto +13.1° perc. +12.8° Assenti 2.4 OSO max 3.5 Libeccio 88 % 1022 hPa 6 cielo coperto +13.1° perc. +12.8° Assenti 0.3 SSO max 2.6 Libeccio 86 % 1023 hPa 9 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° Assenti 1.1 OSO max 1.8 Libeccio 70 % 1024 hPa 12 cielo coperto +19.8° perc. +19.4° Assenti 4 OSO max 4.4 Libeccio 60 % 1023 hPa 15 pioggia leggera +18.6° perc. +18.3° 0.11 mm 1.2 O max 4.5 Ponente 71 % 1023 hPa 18 nubi sparse +14.6° perc. +14.4° prob. 23 % 2.4 NE max 2.6 Grecale 86 % 1025 hPa 21 poche nuvole +13.4° perc. +13.1° Assenti 1.5 NNO max 1.9 Maestrale 89 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 17:02

