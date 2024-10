Meteo Licata, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Licata indicano un giovedì caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente sereno, che si trasformerà nel corso delle ore in un contesto nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 22°C e i 26°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con poche nuvole e temperature attorno ai 22°C. La mattina inizierà con cielo sereno, con una lieve copertura nuvolosa che aumenterà progressivamente. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 26°C intorno a mezzogiorno. Durante la mattina, il vento soffierà da est con intensità moderata, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25°C, mentre il vento si attenuerà, mantenendosi comunque presente. Le previsioni del tempo indicano la possibilità di piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0.5 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’87%, rendendo l’atmosfera più pesante.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, continuando a mantenere cielo coperto e piogge leggere. Le temperature si attesteranno attorno ai 24°C, con un vento che si farà più leggero. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con valori che potranno arrivare fino al 63%.

In conclusione, le previsioni meteo per Licata nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile ritorno al sole e temperature in aumento. Tuttavia, per giovedì, è consigliabile prepararsi a un pomeriggio e una sera piovosi, con un clima fresco e umido. Si raccomanda di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Licata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.4° perc. +22.9° Assenti 7 E max 7.2 Levante 87 % 1011 hPa 4 poche nuvole +22° perc. +22.6° Assenti 9.4 E max 10.1 Levante 89 % 1010 hPa 7 poche nuvole +23.5° perc. +24.1° prob. 9 % 14 E max 18.1 Levante 83 % 1010 hPa 10 nubi sparse +25.8° perc. +26.4° prob. 8 % 20.2 SE max 27.8 Scirocco 77 % 1009 hPa 13 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° Assenti 21.3 SSE max 29.2 Scirocco 76 % 1007 hPa 16 cielo coperto +25.1° perc. +25.8° Assenti 12.2 S max 16.8 Ostro 85 % 1006 hPa 19 cielo coperto +24.4° perc. +25.2° prob. 29 % 4.6 E max 6.3 Levante 88 % 1007 hPa 22 cielo coperto +24.2° perc. +24.9° prob. 63 % 5.8 NO max 6.6 Maestrale 85 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:40

