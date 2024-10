Meteo Maddaloni, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Maddaloni di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un’alternanza di nuvole e schiarite. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina il cielo si presenterà prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione rispetto ai giorni precedenti. I venti saranno moderati, provenienti da Ovest-Sud Ovest, contribuendo a un’ulteriore sensazione di freschezza.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Maddaloni vivrà un inizio di giornata con pioggia leggera e una temperatura di circa 19,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con un’umidità elevata che raggiungerà l’84%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 15 km/h, creando una leggera brezza tesa. Proseguendo verso le prime ore del mattino, il cielo si presenterà coperto fino alle 05:00, con temperature che varieranno tra 18,6°C e 19°C.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 19°C. La situazione meteo non subirà significative variazioni fino alle 12:00, quando si registrerà una temperatura massima di 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra l’88% e il 89%. I venti si manterranno moderati, con velocità che raggiungeranno i 20 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo inizierà a schiarirsi, presentando nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione verso le ore successive. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 50% entro le 16:00. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Sud Ovest, mantenendo una velocità di circa 20 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 27%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra i 6 km/h e i 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Maddaloni indicano una giornata con un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre i venti moderati contribuiranno a una sensazione di freschezza. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sereni e temperature in aumento.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Maddaloni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.2° perc. +19.3° 0.34 mm 15 OSO max 31.6 Libeccio 84 % 1005 hPa 3 nubi sparse +19° perc. +18.9° prob. 30 % 16.4 SO max 29.9 Libeccio 77 % 1006 hPa 6 cielo coperto +18.6° perc. +18.2° prob. 40 % 15.4 OSO max 29.2 Libeccio 62 % 1009 hPa 9 nubi sparse +20.1° perc. +19.7° prob. 10 % 16.6 OSO max 26.5 Libeccio 57 % 1010 hPa 12 cielo coperto +21° perc. +20.5° prob. 25 % 20.3 OSO max 28.1 Libeccio 53 % 1010 hPa 15 nubi sparse +20.9° perc. +20.4° prob. 25 % 19.7 OSO max 27.6 Libeccio 50 % 1009 hPa 18 nubi sparse +19.4° perc. +18.7° prob. 20 % 11 OSO max 18.5 Libeccio 53 % 1011 hPa 21 nubi sparse +18.8° perc. +18.3° prob. 4 % 5.3 SSO max 12.2 Libeccio 58 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:34

