Meteo Marcianise, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

Lunedì 7 Ottobre a Marcianise si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un alternarsi di nuvole e schiarite. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24°C nel pomeriggio. Tuttavia, la copertura nuvolosa sarà predominante, specialmente nelle ore serali, quando il cielo si presenterà quasi completamente coperto.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,6°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1016 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, e la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i 22°C entro le 09:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, con valori che toccheranno i 9,7 km/h. L’umidità, invece, scenderà fino al 54%, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con la presenza di poche nuvole e temperature che toccheranno il picco di 24°C alle 13:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo l’atmosfera gradevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 45%, contribuendo a un clima secco e confortevole.

Con l’arrivo della sera, le nubi torneranno a farsi più fitte, e il cielo si presenterà completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 19°C intorno alle 21:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità aumenterà nuovamente, portandosi al 60%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marcianise nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una diminuzione della copertura nuvolosa. Martedì e mercoledì si preannunciano giorni soleggiati, con temperature che potrebbero superare i 25°C, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Marcianise

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° Assenti 1.6 S max 5.7 Ostro 66 % 1016 hPa 3 cielo coperto +18.5° perc. +18.1° Assenti 0.9 SO max 4.6 Libeccio 67 % 1015 hPa 6 cielo coperto +18.5° perc. +18.1° Assenti 0.9 ENE max 2.2 Grecale 68 % 1016 hPa 9 nubi sparse +22° perc. +21.6° Assenti 5.1 SO max 6.4 Libeccio 54 % 1018 hPa 12 nubi sparse +23.9° perc. +23.6° Assenti 10.5 OSO max 9.7 Libeccio 46 % 1017 hPa 15 poche nuvole +23.4° perc. +23° Assenti 9.1 OSO max 6.8 Libeccio 46 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.8° perc. +20.4° Assenti 5 O max 6 Ponente 56 % 1018 hPa 21 cielo coperto +19.9° perc. +19.5° Assenti 3 N max 3 Tramontana 60 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:30

