Meteo Mariano Comense, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

Martedì 22 Ottobre a Mariano Comense si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 90%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno all’86%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

Nella mattina, il meteo non subirà sostanziali variazioni, continuando a presentare un cielo coperto. Le temperature si aggireranno tra i 15,9°C e i 18,9°C, con una leggera diminuzione rispetto alla notte. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, intorno al 100%, e l’umidità si manterrà sopra l’80%. Anche la velocità del vento sarà contenuta, con valori che non supereranno i 4 km/h.

Il pomeriggio porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a cielo sereno e poche nuvole. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 19,9°C intorno alle ore 14:00. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, attestandosi attorno all’8%. L’umidità diminuirà, arrivando al 66%, e il vento si farà più attivo, con velocità che potranno arrivare fino a 4,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con nubi sparse che porteranno a una temperatura di circa 16,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 90%. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, e la velocità del vento rimarrà moderata, intorno ai 4,7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mariano Comense nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori miti. Domani, ci si aspetta un ulteriore miglioramento con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Mariano Comense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° Assenti 2.2 N max 2.4 Tramontana 86 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.3° perc. +16.2° Assenti 2.3 ONO max 2.7 Maestrale 84 % 1027 hPa 6 cielo coperto +15.9° perc. +15.8° Assenti 2 SO max 2.3 Libeccio 88 % 1028 hPa 9 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° Assenti 1.7 O max 2.4 Ponente 80 % 1028 hPa 12 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° Assenti 4.2 OSO max 4.5 Libeccio 72 % 1027 hPa 15 cielo sereno +19.5° perc. +19.3° prob. 7 % 4.1 SSO max 3.4 Libeccio 67 % 1027 hPa 18 cielo sereno +17.1° perc. +17° prob. 12 % 2.5 NNE max 3.5 Grecale 80 % 1028 hPa 21 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° Assenti 4.6 NE max 4.5 Grecale 84 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:53 e tramonta alle ore 18:20

