Meteo Montevarchi, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montevarchi di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, la pioggia leggera si intensificherà, portando a precipitazioni moderate che continueranno fino al pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i 14,3°C e i 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che rimarrà coperto per tutta la giornata. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 40 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La velocità del vento sarà bassa, ma con una direzione prevalentemente orientale. Con l’arrivo del mattino, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge moderate, con temperature che scenderanno leggermente. La pioggia continuerà a cadere, con accumuli che si intensificheranno, raggiungendo i 3,25 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si faranno più severe, con forti piogge attese tra le 15:00 e le 16:00. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 17°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,3 km/h. Le precipitazioni potrebbero superare i 4 mm, rendendo necessarie precauzioni per chi si trova all’aperto. La sera porterà un lieve miglioramento, con piogge più leggere e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 14°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Montevarchi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni a partire da Venerdì, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati, poiché le condizioni meteorologiche possono variare rapidamente. La giornata di Giovedì 3 Ottobre sarà quindi da affrontare con attenzione, specialmente per chi deve spostarsi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Montevarchi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +16.5° perc. +16.7° 2.2 mm 1.3 ESE max 1.5 Scirocco 95 % 1006 hPa 4 pioggia moderata +16.1° perc. +16.2° 1.28 mm 2 NNE max 2.6 Grecale 96 % 1004 hPa 7 pioggia moderata +15.9° perc. +16.2° 1.98 mm 4.4 ENE max 7.7 Grecale 98 % 1004 hPa 10 pioggia moderata +17° perc. +17.3° 2.47 mm 8.4 ESE max 20.8 Scirocco 98 % 1003 hPa 13 pioggia moderata +17.2° perc. +17.6° 3.93 mm 11.3 SE max 28.9 Scirocco 97 % 1000 hPa 16 forte pioggia +17.5° perc. +17.8° 4.28 mm 11.1 SSO max 30.2 Libeccio 98 % 999 hPa 19 pioggia leggera +15.6° perc. +15.8° 0.32 mm 7.6 O max 14.5 Ponente 97 % 1001 hPa 22 cielo coperto +13.9° perc. +13.9° prob. 50 % 8.3 ONO max 17.5 Maestrale 96 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.