Meteo Montevarchi, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

Sabato 12 Ottobre, Montevarchi si presenterà con un clima variabile, caratterizzato da una predominanza di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 20°C durante il giorno, con un leggero calo nelle ore serali. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5 e i 10 km/h, e la direzione principale sarà da ovest. L’umidità si manterrà piuttosto alta, superando l’80% nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 63%, con una leggera brezza da nord. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a una mattina caratterizzata da un cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 85% nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno a nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potrebbero raggiungere i 10 km/h. L’umidità si manterrà sopra il 60%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno fino a 14°C, e l’umidità continuerà a rimanere alta, intorno all’82%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Montevarchi nei prossimi giorni mostrano un clima simile, con temperature che si manterranno fresche e una predominanza di nubi. Si prevede che la situazione meteorologica rimarrà stabile, con possibili variazioni di copertura nuvolosa e temperature che si attesteranno tra i 12°C e i 20°C. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione l’umidità e le condizioni nuvolose, che potrebbero influenzare il comfort durante le ore diurne e serali.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Montevarchi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.1° perc. +11.7° Assenti 3.7 NNE max 3.6 Grecale 90 % 1017 hPa 4 nubi sparse +11.5° perc. +11° Assenti 3.6 NE max 3.2 Grecale 88 % 1018 hPa 7 nubi sparse +14° perc. +13.5° Assenti 2.3 ENE max 2.7 Grecale 76 % 1018 hPa 10 nubi sparse +18.4° perc. +17.9° Assenti 3.5 SSO max 3.5 Libeccio 62 % 1019 hPa 13 nubi sparse +20.5° perc. +20.1° Assenti 7.8 OSO max 10.8 Libeccio 56 % 1018 hPa 16 nubi sparse +17.5° perc. +17.2° Assenti 7.1 ONO max 9.1 Maestrale 72 % 1017 hPa 19 cielo coperto +15° perc. +14.7° Assenti 6 ONO max 5.9 Maestrale 82 % 1019 hPa 22 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° Assenti 5.3 NO max 5.4 Maestrale 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:30

