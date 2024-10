Meteo Montevarchi, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Montevarchi si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata piovoso e un progressivo miglioramento nel corso delle ore. Le previsioni meteo indicano un’alternanza di pioggia leggera e momenti di cielo coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante la mattina e il pomeriggio. La sera, invece, si assisterà a un ritorno delle precipitazioni.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente di pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,6°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente superiore, a 15,8°C. La velocità del vento sarà contenuta, intorno ai 4,6 km/h, proveniente da Est. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di circa 0,93 mm.

Con l’arrivo della mattina, il tempo continuerà a essere instabile. Le previsioni del tempo indicano che il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 15°C a 21,7°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente, con valori che si attesteranno attorno al 7%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 21,9°C, mentre la temperatura percepita sarà di 22°C. Il vento continuerà a mantenersi leggero, con una velocità di circa 6,8 km/h. Le precipitazioni saranno assenti, permettendo ai residenti di godere di qualche momento di sole.

Con l’arrivo della sera, tuttavia, le condizioni meteo cambieranno nuovamente. Si prevede un ritorno della pioggia leggera, con temperature che scenderanno a 16,5°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 4,6 km/h, ma le precipitazioni aumenteranno, con accumuli che potranno raggiungere i 1,34 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Montevarchi indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che lascerà spazio a momenti di bel tempo nel pomeriggio, seguiti da un ritorno delle piogge in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni, favorendo una stabilizzazione del clima.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Montevarchi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.7° perc. +15.9° 0.86 mm 4.7 ESE max 7 Scirocco 98 % 1023 hPa 4 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 0.15 mm 5.1 E max 5 Levante 97 % 1023 hPa 7 cielo coperto +16.2° perc. +16.4° prob. 11 % 4.8 E max 7 Levante 95 % 1023 hPa 10 cielo coperto +20.1° perc. +20.3° prob. 7 % 6 SE max 8.8 Scirocco 81 % 1023 hPa 13 cielo coperto +21.9° perc. +22° prob. 17 % 6.8 SSE max 9.1 Scirocco 71 % 1021 hPa 16 nubi sparse +18.7° perc. +18.9° prob. 18 % 5.7 ESE max 5.6 Scirocco 86 % 1021 hPa 19 pioggia moderata +16.5° perc. +16.7° 1.34 mm 4.6 ESE max 5 Scirocco 93 % 1022 hPa 22 nubi sparse +16° perc. +16.1° prob. 33 % 3.3 E max 3.2 Levante 94 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 17:09

