Meteo Montevarchi, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

Le previsioni meteo per Montevarchi di Sabato 5 Ottobre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di cielo coperto e piogge leggere durante le prime ore della notte. Con una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C, la percezione del freddo sarà leggermente inferiore. La copertura nuvolosa sarà massima, raggiungendo il 100%, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà alta. Con il passare delle ore, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole.

Durante la mattina, le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 16°C intorno a mezzogiorno. Le nuvole continueranno a dominare il cielo, ma si assisterà a una diminuzione della probabilità di pioggia. La velocità del vento sarà moderata, mantenendosi attorno ai 6-7 km/h, proveniente principalmente da Nord-Est.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, rendendo il clima più gradevole. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, e l’umidità inizierà a scendere, favorendo un’atmosfera più secca e confortevole.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 10°C entro le ore serali. La calma del vento e l’assenza di precipitazioni contribuiranno a creare un’atmosfera tranquilla e piacevole per le attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montevarchi di Sabato 5 Ottobre evidenziano un netto miglioramento rispetto alle prime ore della notte. I giorni successivi si preannunciano stabili, con temperature che si manterranno su valori simili, favorendo un clima autunnale gradevole. Si consiglia di approfittare delle condizioni favorevoli per attività all’aperto, soprattutto durante il pomeriggio e la sera.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Montevarchi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13° perc. +12.8° 0.14 mm 5.8 NE max 8.1 Grecale 93 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +12.9° perc. +12.6° 0.1 mm 6.3 NNE max 9.2 Grecale 93 % 1012 hPa 7 cielo coperto +13° perc. +12.8° prob. 27 % 5.6 NNE max 8.5 Grecale 90 % 1013 hPa 10 cielo coperto +14.4° perc. +13.9° prob. 10 % 6.3 NNE max 9.1 Grecale 79 % 1013 hPa 13 nubi sparse +16.9° perc. +16.4° prob. 21 % 7.6 NE max 7.2 Grecale 66 % 1012 hPa 16 nubi sparse +16° perc. +15.5° prob. 17 % 5.7 NE max 6.4 Grecale 71 % 1012 hPa 19 cielo sereno +11.2° perc. +10.6° Assenti 6.6 NNE max 5.8 Grecale 86 % 1014 hPa 22 cielo sereno +10° perc. +9.8° Assenti 4.8 NE max 4.5 Grecale 89 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:42

